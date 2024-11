Liga Mistrzów. Liverpool nie do zatrzymania, trzecia porażka Realu

Francuz miał szansę na 50. gola w Lidze Mistrzów, ale wciąż brakuje mu jednego trafienia, by zrównać się w klasyfikacji wszech czasów ze swoim rodakiem Thierry’m Henrym. W tym sezonie na europejskich salonach pozostaje z ledwie jedną bramką i jedną asystą.

Liga Mistrzów. Real na krawędzi

To liczby bardzo rozczarowujące, zwłaszcza dla człowieka, który przyszedł do Madrytu po to, by wygrać wreszcie Ligę Mistrzów i zgarnąć Złotą Piłkę.

Królewscy na razie muszą się martwić o to, by w ogóle awansować do dalszej fazy, bo zajmują dopiero 24. miejsce, ostatnie premiowane grą w barażach, a w kalendarzu mają jeszcze mecze z Atalantą Bergamo (10 grudnia, wyjazd), Red Bull Salzburg (22 stycznia, dom) i Brestem (29 stycznia, wyjazd).