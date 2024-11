Co gryzie Kyliana Mbappe?

Czas Kyliana Mbappe nie nadszedł

Jeszcze gorzej wyglądają jego liczby w kadrze. W tym roku król strzelców mundialu w Katarze trafił tylko dwa razy. Zawiódł podczas Euro 2024, które miało być jego turniejem. Wciąż nie wygrał Ligi Mistrzów, a w ostatnim plebiscycie Złotej Piłki zajął dopiero szóste miejsce. Po epoce Leo Messiego i Cristiano Ronaldo miał nadejść czas Mbappe i Erlinga Haalanda, tymczasem żadnego z nich nie było w tym roku nawet na podium.

Czytaj więcej Piłka nożna Przypadek Kyliana Mbappe. Real Madryt ważniejszy niż reprezentacja Kylian Mbappe nie wystąpi w najbliższych spotkaniach kadry Francji, mimo że zagrał w ostatnich meczach w Realu Madryt. Klub okazał się ważniejszy niż reprezentacja.

„Kylian ma już 26 lat. W jego wieku Messi miał już cztery Złote Piłki, a on musi się powoli zastanawiać, czy w ogóle zdobędzie tę nagrodę. Musi znów skupić się w pełni na futbolu. Zacząć czarować, a nie tylko i wyłącznie strzelać gole. Jeżeli bowiem w sezonie, w którym dotarłeś do półfinałów Ligi Mistrzów i Euro 2024, zostałeś potem tak bardzo zignorowany, to znaczy, że odszedłeś od istoty piłki nożnej” – pisze „L’Equipe”.

Wydawało się, że wymarzony transfer do klubu, któremu kibicował od dziecka, tchnie w niego nowe życie, ale na razie Mbappe nie radzi sobie w Realu z presją i krytyką. Wdał się w spór z Paris Saint-Germain, walcząc o zaległe pieniądze. We wrześniu został wygwizdany podczas meczów reprezentacji. Pojawiły się nawet głosy, że nie wróci do kadry, dopóki selekcjonerem będzie Deschamps.

– Nie widzę powodu, dlaczego miałoby się tak stać – zaznacza trener Francuzów. – Jest naszym kapitanem i liczę, że szybko do nas dołączy. Nie możemy zapominać, co dla nas zrobił – dodaje Dayot Upamecano.

Najbliższa szansa na przyjazd Mbappe na zgrupowanie dopiero w marcu. Francuzi zagrają wówczas w ćwierćfinale Ligi Narodów. Losowanie par w piątek.