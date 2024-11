Nieoczekiwana porażka Barcelony. Wielka stopa Roberta Lewandowskiego

Wizyty w Kraju Basków nigdy nie należą do najprzyjemniejszych. Gra się tam ciężko, żywiołowo dopingująca publiczność jest dwunastym zawodnikiem.

Wydawało się jednak, że Katalończycy są w tak wybitnej formie, że tym razem nie będą mieli żadnych problemów i wygrają ósme spotkanie z rzędu. Trudno jednak zwyciężyć, gdy nie oddaje się żadnego strzału na bramkę.

Dlaczego VAR zabrał gola Robertowi Lewandowskiemu?

Być może ten mecz potoczyłby się inaczej, gdyby sędziowie VAR uznali gola Roberta Lewandowskiego. Dopatrzyli się jednak minimalnego spalonego. Decydował czubek buta, ale według ekspertów doszło do pomyłki, bo to nie był but Polaka, lecz obrońcy rywali.

Skończyło się więc ogromną kontrowersją, bo jeszcze w pierwszej połowie Katalończycy stracili przypadkową bramkę i choć przez 70 procent czasu utrzymywali się przy piłce, nic z tej przewagi nie wynikało. Przegrali 0:1.