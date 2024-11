Liga Narodów. Dlaczego Kylian Mbappe nie pomoże Francji?

Francuzi podejmą w czwartek Izrael, a trzy dni później zmierzą się na wyjeździe z Włochami. Awans do ćwierćfinału Ligi Narodów mają praktycznie zagwarantowany. Dysponują tak silnym składem, że poradzą sobie nawet bez Mbappe.

W październiku wicemistrzowie świata wygrali oba mecze (4:1 z Izraelem i 2:1 z Belgią), choć napastnik Realu też na zgrupowanie nie przyjechał. Uzgodnił wówczas z Didierem Deschampsem, że potrzebuje odpoczynku, by wrócić do formy po kontuzji, po czym poleciał się bawić do Sztokholmu. Ten wyjazd odbił mu się czkawką. Po imprezie w jednym z nocnych klubów został posądzony o gwałt.

Brak powołania dla Kyliana Mbappe. Tłumaczenia Didiera Deschampsa nie przekonują

Dlaczego Deschamps nie wysłał mu powołania również w listopadzie?

- Rozmawiałem z Kylianem. Podjąłem taką decyzję i biorę za nią odpowiedzialność. Uznałem, że tak będzie lepiej. Chciał do nas dołączyć, nie chodzi o żadne kwestie pozasportowe - tłumaczył selekcjoner Francuzów, ale nikogo nie przekonał.