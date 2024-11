Omar Marmoush. Egipcjanin, który rzucił wyzwanie Harry'emu Kane'owi

W całym ubiegłym sezonie zdobył 12 bramek, teraz ma ich już dziesięć, choć rozgrywki nie dobiegły nawet do półmetka. Lepszy od niego jest tylko broniący tytułu króla strzelców Harry Kane (11 goli).

Reklama

Marmoush trafia prawie w każdym meczu, a do tego świetnie sprawdza się w roli asystenta (sześć kluczowych podań). To w dużej mierze dzięki jego znakomitej formie Eintracht znajduje się na podium, za Bayernem Monachium (sześć punktów straty) i RB Lipsk (trzy).

Omar Marmoush jak Mohamed Salah

Nic dziwnego, że 25-letniego napastnika zaczęto porównywać do Mohameda Salaha. Starszy kolega z reprezentacji jest dla niego wzorem.

Czytaj więcej Piłka nożna Fortuna za faraona. Mohamed Salah zostanie najdroższym piłkarzem świata? Szejkowie z Arabii Saudyjskiej nie przestają kusić gwiazd futbolu. Klub Al-Ittihad jest podobno gotowy zapłacić za napastnika Liverpoolu i reprezentacji Egiptu Mohameda Salaha nawet 233 mln euro. To byłby transferowy rekord.

- Udało mu się zostać jednym z trzech najlepszych graczy na świecie. To mnie inspiruje i jest czymś, co również chcę osiągnąć - opowiadał Marmoush w rozmowie z „Frankfurter Allgemeine Zeitung”. - Jesteśmy ze sobą w kontakcie. Staramy się nawzajem wspierać, bo wiemy, że niełatwo jest trafić do Europy i zrobić tu karierę - tłumaczył w innym wywiadzie.