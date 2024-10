„Fryzjer” na wolności. Były szef piłkarskiej mafii opuścił przedterminowo więzienie

Ryszard F. to jeden z głównych podejrzanych w największej w historii polskiej piłki aferze korupcyjnej. Stał na czele futbolowej mafii, która ustawiała mecze w pierwszej, drugiej i trzeciej lidze.



Jak zauważa Interia, jego dom w Obrzycku nazywano „Biurem Awansów i Spadków”. W korupcyjny proceder zamieszane było ponad 500 osób.

Dlaczego „Fryzjer” został warunkowo zwolniony?

„Fryzjera” skazywano już za ustawianie meczów Arki Gdynia, Piasta Gliwice, Pogoni Szczecin, Podbeskidzia Bielsko Biała, Kotwicy Kołobrzeg i Zagłębia Lubin.

Czytaj więcej Prawo karne "Fryzjer" znowu skazany za udział w ustawianiu meczów Na dwa lata i dwa miesiące bezwzględnego pozbawienia wolności został skazany Ryszard F. pseudonim "Fryzjer". Sąd Rejonowy we Wrocławiu uznał, że działacz sportowy brał udział w ustawianiu meczów piłkarskich w polskiej lidze.

- W motywach tej decyzji leży przede wszystkim to, że nie sprawiał żadnych problemów wychowawczych, krytycznie odnosił się do swojej przeszłości, podejmował się działań na rzecz zakładu karnego, ale nie tylko, bo jak widzę w uzasadnieniu: także działań społecznych, choć nie są one skonkretyzowane. Decydujący był również wiek skazanego. Osiągnął 78 lat, to wiek podeszły, istotna okoliczność, która zdaniem sądu uzasadniała udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia - przekazał w rozmowie z Interią Bogumił Hoszowski, sędzia i rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze.