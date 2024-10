Dlaczego świat nie kocha Viniciusa Juniora?

Do poniedziałkowego południa Vinicius Junior wydawał się głównym kandydatem do nagrody magazynu “France Football”, dziennik “Marca” jeszcze we wrześniu napisał, że to do niego trafi w tym roku Złota Piłka.

W ciągu dnia zaczęły napływać jednak informacje, że ani Brazylijczyk, ani trener Carlo Ancelotti czy prezes Florentino Perez nie przylecą do Paryża. Nie pojawili się także inni nominowani zawodnicy Królewskich. Real postanowił zbojkotować uroczystość, choć został uznany za drużynę roku, Ancelotti za najlepszego trenera, a Kylian Mbappe podzielił się z Harry'm Kane’em tytułem najlepszego strzelca.

Dlaczego Vinicius Junior przegrał z Rodrim? Redaktor naczelny "France Football” zabrał głos

Co się stało, że typowany do zwycięstwa Vinicius Junior ostatecznie przegrał z Rodrim?

- Różnice w wynikach były niewielkie. Viniciusowi ewidentnie zaszkodziła obecność kolegów z drużyny Jude'a Bellinghama i Daniego Carvajala w pierwszej piątce. Oddający głosy podzielili swoje punkty między nich, na czym skorzystał Rodri - tłumaczył redaktor naczelny "France Football" Vincent Garcia.