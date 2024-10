Stefan Szczepłek: Trzeba dbać o pamięć Kazimierza Deyny, ale nikt nie chce pomóc

Ten dworzec jest ważny także dla historii polskiej piłki, bo w styczniu 1966 roku przyszedł tam osiemnastoletni chłopak z niedużą sportową torbą. Kupił bilet do Łodzi z przesiadką w Tczewie i właściwie do rodzinnego miasta już nie wrócił. Spędził niecały rok w Łodzi, dwanaście lat w Warszawie, niewiele ponad dwa w Manchesterze, prawie dziewięć w San Diego. Został jednym z najlepszych piłkarzy świata. Nazywał się Deyna.

Teraz, na dworcu, który stał się dla nastoletniego Kazia oknem na świat, spotkali się jego koledzy ze Starogardu, przyjaciele, szkolna młodzież oraz władze miasta z prezydentem na czele. Pamiętać go nie mogą, ale pamiętają o jego korzeniach i chcą, żeby pamiętała cała Polska. Z Warszawy przyjechał mistrz olimpijski Jerzy Kraska, z Łodzi stoper, przy którym Johan Cruyff nie mógł sobie pograć, czyli Mirosław Bulzacki, z Gdyni zaś Michał Listkiewicz, który opisywał Deynę jeszcze jako dziennikarz.

Wspomnienia, typowe dla takich spotkań, były tylko wstępem do wizyty na stadionie. Nosi imię piłkarza, jest tam jego pomnik, pod tablicą pamiątkową złożono kwiaty. Ale najważniejsze było to, że obok, między boiskiem a halą sportową im. Andrzeja Grubby (motto miasta brzmi: „Tu rodzą się gwiazdy”) już do pierwszego piętra dorasta budynek, który wkrótce pomieści muzeum im. Kazimierza Deyny.

Cieszę się, gdy ktoś dba o pamięć ludzi sportu, którzy na to zasługują. Bez względu na to, gdzie się urodzili i z jakim klubem związali

Czas na muzeum polskiej piłki. Nikt jednak nie chce pomóc

Jest to pierwszy w Polsce gmach wznoszony od fundamentów z przeznaczeniem na muzeum sportowca. Zostanie otwarty mniej więcej za rok. Kiedy widzę coś takiego, a dzień później oglądam film Konrada Aksinowicza i Piotra Kubiaczyka „Jerzy Piekarzewski - całe życie dla klubu”, to serce mi rośnie. Cieszę się, gdy ktoś dba o pamięć ludzi sportu, którzy na to zasługują. Bez względu na to, gdzie się urodzili i z jakim klubem związali.