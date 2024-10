"Lewandowski jak matador”. Hiszpańska prasa po Real - Barcelona

“Barca upokarza Real i kończy niezapomniany tydzień” - podsumowuje ostatnie popisy zespołu Hansiego Flicka dziennik “Sport”. Trzy dni po pokonaniu Bayernu Monachium (4:1) w Lidze Mistrzów Katalończycy uporali się z kolejnym rywalem, który sprawiał im ostatnio ogromne problemy.

Duża w tym zasługa Roberta Lewandowskiego. Jak pisze “Mundo Deportivo” - “matadora, który znokautował Real”. Polak zdobył dwie bramki w dwie minuty, a mógł uzyskać hat tricka. W wyścigu o koronę króla strzelców jest bezkonkurencyjny. Po 11 kolejkach ma już 14 goli, kolejny w klasyfikacji Ayoze Perez z Villarrealu - połowę mniej. Dalej są Kylian Mbappe i Raphinha (po sześć trafień).

Real - Barcelona. Co powiedział Robert Lewandowski?

“Nazywają go robotem lub androidem. Niektórzy ośmielają się nawet nazywać go dziadkiem, ale 36-letniego Lewandowskiego nie dotyka kryzys wieku średniego. On wciąż ma cel i nadal jest ważną postacią Barcelony” - ocenia “Mundo Deportivo”.

Lewandowski przypomniał sobie, jak to jest być katem Realu. Cztery ostatnie ligowe klasyki kończył bez bramki, a w sobotę mógł skompletować nawet hat tricka. Nie wykorzystał jednak dwóch dogodnych sytuacji: najpierw trafił w słupek, potem posłał piłkę nad poprzeczką.