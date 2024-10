Robert Lewandowski show. Polak uciszył Madryt, wielka Barcelona wygrała El Clasico

Czas płynął, wynik się nie zmieniał, ale zgrzeszyłby ten, kto by narzekał na nudę. I to pomimo faktu, że celnych strzałów w pierwszej połowie było mniej niż spalonych.

Liczyliśmy zwłaszcza na trafienie Lewandowskiego, bo w lidze hiszpańskiej Realowi polski napastnik gola jeszcze nie strzelił, a Barcelona dwa ostatnie klasyki przegrała, tracąc bramki w doliczonym czasie.

Real - Barcelona. Robert Lewandowski miał szansę na hat tricka

Lewandowski miał w sobotni wieczór ciężkie życie z obrońcami Realu, zwłaszcza z Antonio Ruedigerem, który próbował odebrać mu ochotę do gry wszelkimi sposobami. Ale po przerwie pokazał, dlaczego jest dziś najlepszym snajperem w Hiszpanii.

Najpierw urwał się defensywie gospodarzy, wyszedł do prostopadłego podania od Marca Casado i pokonał Łunina. Chwilę później wyskoczył najwyżej do dośrodkowania Alejandro Balde i trafił głową na 2:0. To były dwie minuty, które wstrząsnęły Madrytem. A mogło być jeszcze lepiej, bo gdyby po zagraniu Raphinhi przymierzył celniej, miałby hat tricka. Uderzył jednak w słupek, a niedługo później w kolejnej dogodnej sytuacji posłał piłkę nad poprzeczką.

Mógł czuć niedosyt, ale po ostatnim gwizdku sędziego dominowała raczej satysfakcja. Nieczęsto rozbija się Real na wyjeździe 4:0. Królewskich dobili 17-letni Yamal, który został najmłodszym strzelcem w historii El Clasico, oraz Raphinha, który przelobował Łunina.