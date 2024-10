Polska - Portugalia. Bartosz Kapustka: Powalczymy o zwycięstwo

- Cieszę się, że będę miał okazję zagrać z Cristiano Ronaldo na jednym boisku. Od dziecka go podziwiałem. To będzie ogromne przeżycie, ale w sobotę najważniejsze będzie zwycięstwo - zapewnia Świderski.

Jak Karol Świderski dba o atmosferę w kadrze?

W kadrze stał się jednym z zawodników dbających o dobrą atmosferę, choć - jak sam mówi - w szatni nigdy nie był cichy i spokojny. Lubi rozmawiać i żartować. - Cieszę się, że mamy fajną atmosferę. Myślę, że to nie tylko moja zasługa, ale również kolegów i trenera - podkreśla napastnik.

Teraz, gdy z kadrą żegnają się Wojciech Szczęsny i Grzegorz Krychowiak, ma jeszcze większe pole do popisu. - Z Wojtkiem szybko złapaliśmy kontakt, spędzaliśmy na zgrupowaniach dużo czasu. Teraz nie odpisuje na wiadomości, ale mam nadzieję, że jak to zobaczy, to odpisze - żartuje Świderski.

- Będzie ich brakować, dali dużo tej reprezentacji, ale czas biegnie dalej, jest nowe pokolenie - dodaje Kapustka.