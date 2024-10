Decyzja TSUE. Czy piłkarski świat naprawdę przewróci się do góry nogami?

Nie można jednostronnie zerwać umowy

Teraz TSUE zakwestionował przepisy uniemożliwiające transfer zawodnika bez zgody klubu w trakcie obowiązywania kontraktu. Trybunał uznał je za zbyt restrykcyjne w świetle prawa unijnego. Kluczowa staje się zasada obowiązku dotrzymywania umów w dobrej wierze. Kontrakt będzie można rozwiązać dopiero za zgodą obu stron. TSUE domaga się nawet, aby FIFA wypracowała przepisy zakazujące jednostronne zerwanie umowy o pracę w trakcie sezonu.

– Zawodnik, który jednostronnie zdecyduje się zerwać umowę i będzie chciał odejść, bo trener posadził go na ławce rezerwowych, dopuściłby się naruszenia umowy kontraktowej i wiązałoby się to z odszkodowaniem dla klubu – tłumaczy we francuskim dzienniku „L’Equipe” francuski prawnik Emmanuel Durand.

To właśnie m.in. dlatego gwarantem bezpieczeństwa dla klubów, z którymi piłkarz chce zerwać umowę, są obecnie opłaty za transfer.

Niepokój o małe kluby i o sens rozgrywek

Czy nowe przepisy nie naruszą stabilności, narażając na ryzyko zwłaszcza te mniejsze kluby? I czy pieniądze, które w przypadku transferów trafiałyby do klubów, nie zasilą jedynie kieszeni menedżerów oraz piłkarzy, będąc wynagrodzeniem za samo złożenie podpisów pod kontraktem? Czy wreszcie potencjalnie nowe przepisy nie wypaczą rozgrywek, skoro piłkarze mogliby przechodzić z jednej do drugiej drużyny w dowolnym momencie? To wątpliwości, które towarzyszą FIFA, oraz pytania stawiane przez prawników.

FIFA – według TSUE – to nie stowarzyszenie, którego misją jest wdrożenie przepisów „przyczyniających się do ochrony zawodowych piłkarzy”. Dobrym zabezpieczeniem przed wypaczeniem rywalizacji są już chociażby narzucone przez federację okienka transferowe. Ponadto TSUE nadal broni pewnych reguł, wskazując na „interes ogólny”. Nie zmienia to faktu, że wyrok jest probierzem zmian, choć na efekty możemy jeszcze poczekać.