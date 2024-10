Liga Konferencji Europy. Legia wreszcie zwycięska, świetny mecz w pucharach

Oczywiście, można mówić, że to Hiszpanie, zwłaszcza w drugiej połowie meczu, byli częściej przy piłce, że momentami spychali legionistów w ich pole karne, ale nic z tej przewagi nie wynikało, a w drużynie gospodarzy nie było widać śladów paniki. Piłkarze Legii bronili się mądrze, najczęściej nie dopuszczali rywali do strzału, albo uderzenia blokowali.

Już od początku było widać, że Legia w tym meczu chce grać jak równy z równym. Tomas Pekhart walczył o długie piłki, szybkością imponował Ryoya Morishita. Jedyny gol padł w 23. minucie. Po rzucie rożnym bramkę zdobył Steve Kapuadi.

Legia - Betis. Goncalo Feio głęboko odetchnął

Każdy z zawodników Feio dał coś od siebie. Maxi Oyedele po raz kolejny pokazał, że wielkie mecze go nie przerażają. Wyszedł do walki z piłkarzami Betisu, jakby w Legii zagrał co najmniej 100 spotkań, a przecież był to dopiero jego trzeci mecz w warszawskiej drużynie. Paweł Wszołek powstrzymywał ataki rywali na skrzydle, a Morishita przy każdej okazji pędził na bramkę rywali. Raz powinien był zdobyć bramkę, ale po świetnym podaniu Jean-Pierre’a Nsame nie trafił z bliska. W tamtej akcji znów potencjał pokazał Oyedele, który wyprowadził świetnym podaniem kontratak gospodarzy.

To legioniści byli bliżej podwyższenia prowadzenia niż Betis wyrównania. Rafał Augustyniak świetnie uderzył z 15 metrów i tylko doskonała interwencja Adriana uchroniła gości od straty drugiego gola. W ostatnich minutach zawodnicy Betisu byli sfrustrowani. Romain Perraud pociągnął mocno za koszulkę Marca Guala, za co dostał żółtą kartkę.

Po ostatnim gwizdku legioniści cieszyli się na murawie, a Feio głęboko odetchnął, ściskany przez członków sztabu. Teraz przed Legią kolejne trudne wyzwanie. W niedzielę 6 października zagra w Białymstoku z Jagiellonią. Kolejny mecz w Lidze Konferencji Europy zagra 24 października na wyjeździe z BSC Backa Topola.