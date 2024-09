Lewandowski z rekordem wśród Polaków w Hiszpanii. O pierwszym z nich mało kto wie

Po pięciu sezonach w Pampelunie (w których strzelał kolejno: 8, 13, 12, 7 i 5 goli), Jan Urban na koniec hiszpańskiego rozdziału swojej kariery przeniósł się do Realu Valladolid (trzy gole, ostatni z nich w kwietniu 1995 r.). W Osasunie wyrobił na tyle dobrą markę swoim rodakom, że ta chętnie sięgała po kolejnych polskich piłkarzy. Mało tego, działo się to również przy bezpośrednim udziale Urbana.

Roman Kosecki w swojej książce „Kosa. Niczego nie żałuję” (współautorami Dariusz Faron i Dariusz Dobek) wprost przyznaje, że to właśnie od telefonu Jana Urbana („Masz już klub? Dawaj do nas, do Osasuny. Spodoba ci się”) zaczęła się sprawa jego przejścia do Hiszpanii w 1992 r. Koseckiemu w barwach Osasuny udało się to, co nie udało się Urbanowi – strzelił gola Barcelonie. Ważniejsze z punktu widzenia dalszego rozwoju jego kariery było jednak trafienie przeciw Atletico Madryt, które okazało się jego kolejnym pracodawcą.

I to w barwach Atletico – właśnie przeciw Barcelonie – Roman Kosecki rozegrał swój najsłynniejszy mecz w Hiszpanii. 30 września 1993 r. zespół z Madrytu przegrywał już 0:3 do przerwy po trzech golach Brazylijczyka Romario, by w drugiej połowie – m.in. po dwóch bramkach Koseckiego – zwyciężyć 4:3! Piłkarz przyznawał po latach, że nawet jego żona nie wierzyła w happy end i wyłączyła transmisję meczu w przerwie, przy negatywnym wyniku.

Trzecim skutecznym Polakiem oraz kumplem Urbana i Koseckiego w Osasunie (a także reprezentacji Polski) był Jacek Ziober, który wśród 10 trafień w sezonie 1993/1994 miał jedno przeciw Barcelonie. Pewnym sentymentem w Pampelunie cieszy się też Mirosław Trzeciak, autor drugoligowego gola na wagę powrotu Osasuny do La Liga w 2000 r.

Kowalczyk, Smolarek, Kucharski – oczekiwania były większe

O grze Wojciecha Kowalczyka w Betisie Sewilla przypomniał dwa lata temu charyzmatyczny Hector Bellerin. Gdy w kwietniu 2022 r. zdobył z tym klubem Puchar Króla, świętował trofeum właśnie w starej koszulce Betisu z nazwiskiem Kowalczyka na plecach.