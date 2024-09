Wisła Kraków zwolniła Kazimierza Moskala. Okoliczności są zaskakujące

Prezes Jarosław Królewski apelował o niezwalnianie trenerów

Trójka Polaków to byli wiślacy, a Rude wymyślił nawet nie sam Królewski co sztuczna inteligencja. O tym pomyśle na wybór trenera rozpisywały się światowe media, bo była to zupełna nowość. Rude awansu do Ekstraklasy nie wywalczył, niespodziewanie zdobył z Wisłą Puchar Polski. Wcześniej sam zrezygnował z pracy.

Zatrudniając Moskala Królewski był pewien swojej decyzji, zapewniał, że „trener zostanie z nami na dwa lata”. Mówił przy okazji, że „w polskiej piłce patologią jest, że my jako prezesi, przyzwyczailiśmy się do zwalniania trenerów w trakcie sezonu”. Uznał to za skandal, zachowanie „obrażające jakikolwiek intelekt, kogoś, kto czymkolwiek zarządzał w przeszłości”.

Po niedawnej porażce Wisły z Wartą Poznań prezes stanął przed kibicami i prosił ich, aby „dać trenerowi czas”.

W polskich klubach trener zawsze jest winny

Sam jednak stracił cierpliwość i nieznane są przyczyny, dlaczego tak zrobił. Zapowiedział, że wyda w tej sprawie oświadczenie.

Następcą ogłosił Mariusza Jopa, który był w sztabie Moskala. 46-letni szkoleniowiec pełnił tę funkcję na Reymonta dwukrotnie, zawsze w tymczasowej roli. Trzykrotny mistrz Polski z Wisłą poprowadzi „Białą Gwiazdę” w piątkowym spotkaniu z Odrą Opole.