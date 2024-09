Liga Mistrzów: „Zagubiony i odizolowany”. Jak Robert Lewandowski wypadł w meczu z AS Monaco?

„Przy golu Yamala otworzył przestrzeń dla młodego napastnika i ten wykończył akcję, ale poza tym nie mógł wnieść więcej do gry. Ograniczał go plan gry. Flick (Hans Flick, trener Barcelony – przyp.) zachęcał zespół do kontrataków” – ocenia występ Lewandowskiego kataloński „Sport”.

„L’Equipe” dało Polakowi notę 3, najniższą w drużynie. „Jak Raphinia był widoczny tylko w pierwszej połowie” – piszą Francuzi.

Na grę 36-letniego piłkarza i całej drużyny z Katalonii miała sytuacja z 10. minuty. Wtedy czerwoną kartkę za faul przed polem karnym otrzymał obrońca Marc Garcia.

Hans Flick staje w obronie Roberta Lewandowskiego

W wywiadzie pomeczowym dla stacji Canal+ mówił o tym trener Barcelony, Hans Flick. Zdaniem niemieckiego szkoleniowca po kartce dla Garcii mecz był zupełnie inny i taki też był plan.

Trener bronił Lewandowskiego. - Dobrze pracowaliśmy w obronie i Robert się do tego przyczynił. To nie był dla niego łatwy mecz, także z piłką, bo (po czerwonej kartce – red.) zmieniliśmy formację w ataku na 4-4-1. Był osamotniony i trudno było mu utrzymać się przy piłce. Ale mimo wszystko uważam, że zagrał naprawdę dobry mecz – podsumował mecz Polaka Flick.