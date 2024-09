Cieniem siebie był wracający po czterech miesiącach na Parc de Princes Kylian Mbappe. Nie pomógł też zastrzyk świeżej krwi z reprezentacji młodzieżowej, bo w seniorskiej kadrze debiutowali Michael Olise oraz Manu Kone. Deschamps, choć jego drużyna przegrała dwa mecze z rzędu po raz pierwszy od 2015 roku, eksperymentów jednak nie wstrzyma. - Chce dać wszystkim minuty – zapowiada.

Liga Narodów. Francuzi przegrali z Włochami, a Mike Maignan wygłosił tyradę w szatni

- To nie koniec świata, nie ma powodów do niepokoju – zapewniał Mike Maignan, ale według „L'Equipe”, zanim przyszedł do dziennikarzy, skrytykował kolegów w szatni. Bramkarz miał zafundować kadrowiczom dwuminutowy wykład, w którym wyjaśnił, że może dwóch zawodników reprezentacji Włoch byłoby dziś w stanie wywalczyć miejsce we francuskiej drużynie, ale to oni pokazali na boisku agresję oraz chęci. Kiedy skończył tyradę, w szatni miała zapanować cisza.



Francuscy dziennikarza uważają, że Maignan – choć mówił do grupy – mógł kierować te uwagi przede wszystkim do liderów, czyli Mbappe oraz Antoine'a Griezmanna. To, jak jego słowa wpłyną na kolegów, pokaże kolejny mecz. Trójkolorowi w poniedziałek o 20.45 zagrają na Stade de France z Belgami, którzy w swoim pierwszym meczu Ligi Narodów wygrali z Izraelem 3:1.

Liga Narodów. Wyniki meczów pierwszej kolejki w Dywizji A

Grupa A1: Portugalia – Chorwacja 2:1, Szkocja – Polska 2:3