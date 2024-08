Liga Konferencji Europy. Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok poznały rywali

Finał odbędzie się 28 maja na Tarczyński Arenie we Wrocławiu. Droga do sukcesu jest o tyle krótsza, że – w przeciwieństwie do poprzednich sezonów – stawka uczestników jest już zamknięta i nie dołączą do niej drużyny, które odpadną z Ligi Europy. Już dziś możemy więc wskazać faworytów, wśród których są reprezentanci najsilniejszych lig: Chelsea, Fiorentina, Heidenheim i Real Betis.