Pewny udział Jagiellonii w Lidze Konferencji

Kolejnym przeciwnikiem w III rundzie eliminacji będzie norweski FK Bodo/Glimt, który w spotkaniach z RFS Ryga odniósł dwa zwycięstwa w takim samym rozmiarze, jak Jagiellonia: 4:0 u siebie i 3:1 w Rydze. Pierwszy mecz odbędzie się 7 sierpnia w Białymstoku, a rewanż 13 sierpnia w Norwegii.

Gdyby Jagiellonii się nie powiodło, to dzięki awansowi do III rundy Jagiellonia ma już pewny udział w Lidze Konferencji. W 32-letniej historii rozgrywek Ligi Mistrzów tylko dwa polskie kluby zdołały awansować do fazy grupowej: dwukrotnie Legia (1995/96, 2016/17) i raz Widzew (1996/97).