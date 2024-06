Gra w piłkę to nie wszystko. Polacy zmierzą się z Austrią

Absolwenci uczelni Red Bulla są wyznawcami futbolu żywiącego się destrukcją, ale jednak dalekiego od koszmaru Eduardo Galeano, który na łamach „Futbolu w słońcu i cieniu” narzekał, że historia piłki to podróż od przyjemności do obowiązku i dziś ważniejsze od grania jest to, aby utrudniać grę innym.

Austriacy tymczasem destrukcję przekuwają w siłę twórczą. Niszczą, aby z miejsca przystępować do tworzenia. Zabierają piłkę i błyskawicznie atakują, jakby już na zawsze mieli wdrukowany w DNA rytm bicia zegara, którego tykanie miało kiedyś podczas treningów u Rangnicka przypominać, ile mają sekund na odbiór i oddanie strzału.

Efekt jest taki, że Austriacy tylko w ciągu ostatniego roku pokonali Szwedów (3:1, 2:0), Niemców (2:0) i Turków (6:1), a kilka dni temu podjęli walkę z Francuzami (0:1).

Mistrzostwa Europy: Powrót kapitana Roberta Lewandowskiego

Rangnick mówi, że wszyscy jego piłkarze są w pełni sił, ale i Probierz – ustalając skład – może korzystać z pełnego wachlarza możliwości.

Zdrowi są już Robert Lewandowski i Paweł Dawidowicz, a więc piłkarze tworzący kręgosłup drużyny. Znaki zapytania w jedenastce pozostają dwa: drugi napastnik i środek pola.