Nie żyje dawny gwiazdor Arsenalu. Kevin Campbell przegrał z chorobą

Kibice Evertonu pamiętają go także jako autora zwycięskiego gola w derbach Liverpoolu na Anfield. Później Everton nie był w stanie wygrać na wyjeździe z Liverpoolem przez 22 lata. W Evertonie Campbell został kapitanem, odszedł z zespołu w 2005 r. Karierę kończył w West Bromwich Albion i Cardiff City.

Mimo sukcesów odnoszonych w piłce klubowej, nigdy nie został powołany do pierwszej seniorskiej reprezentacji Anglii. W wywiadach mówił, że nie ma o to żalu do selekcjonerów. Przyznawał, że w tamtym okresie było wielu dobrych piłkarzy i trudno było dostać się do składu.

W ostatnich latach Levin Campbell był komentatorem m.in. stacji Sky Sports. "Z wielkim żalem przyjąłem smutną informację, że Kevin Campbell nie żyje" - oświadczył były skrzydłowy reprezentacji Anglii Shaun Wright-Phillips. Dodał, że Campbell był fantastycznym napastnikiem, "ale, co ważniejsze, jeszcze lepszym człowiekiem". "Będzie nam ciebie brakowało, Kev" - podkreślił. To, że zmarły był człowiekiem o wielkim sercu, podkreślił też były kapitan Arsenalu Tony Adams. Z kolei były piłkarz Kanonierów Ian Wright opublikował w serwisie X (dawniej Twitter) serię zdjęć przestawiających jego i Campbella.