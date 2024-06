Kylian Mbappe w Realu Madryt. Najdroższy darmowy transfer w historii

Czytaj więcej Piłka nożna Pożegnanie Kyliana Mbappe z Paryżem. Były gwizdy i cisza Kylian Mbappe rozegrał ostatni mecz na stadionie Parc des Princes, klubu w którym występował przez ostatnie siedem lat. Mimo wielu zasług miał skromne pożegnanie.

W 2017 roku, jeszcze kiedy był piłkarzem AS Monaco, liczył na transfer do Realu. – Zobaczymy się w Realu – powiedział hiszpańskim dziennikarzom. Musiał jednak poczekać, bo mało zdecydowanego wtedy Florentino Pereza uprzedził PSG. Paryżanie najpierw go wypożyczyli, a potem wykupili za 180 milionów euro.

Wraz z kolejnymi niepowodzeniami w Paryżu, europejskimi, bo we Francji zdobył 12 trofeów, temat przejścia do Realu nabrzmiewał. Katarscy właściciele PSG nie chcieli do tego dopuścić, pragnęli zachować ten piłkarski skarb na wieki. Mbappe stracił jednak cierpliwość do nieskutecznego w Europie paryskiego klubu. Wraz z końcem kontraktu zdecydował się opuścić Francję.

Mniejsza pensja w Madrycie, większe zyski z praw do wizerunku

„To najdroższy darmowy transfer w historii” – ironizuje strona brytyjskiego „Sky Sport”. Kapitan reprezentacji Francji odchodzi teoretycznie za darmo, ale za samo złożenie podpisu pod kontraktem otrzyma 100 milionów euro. Pieniądze trafią do kieszeni zawodnika, a nie PSG.

W Paryżu nie mogą się z tym pogodzić do dziś. Mbappe nie dostał pensji za maj, Katarczycy nie chcą wypłacić premii „za wierność”. Mówią, że ten rachunek powinien uiścić Real. Możliwe, że dojdzie do rozprawy sądowej. Od wielu tygodni relacje między piłkarzem, a szefami paryżan są co najmniej chłodne.