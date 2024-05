Napisaliśmy dziś historię Ademola Lookman, napastnik Atalanty Bergamo

Z kolei Xabi Alonso, trener Bayeru, mówił po meczu, że nie jest czymś normalnym przegrać dopiero w 52. meczu. - Zazwyczaj dzieje się to znacznie wcześniej w sezonie. To coś nadzwyczajnego, co osiągnęliśmy i jesteśmy bardzo dumni — stwierdził.



O porażce w finale Ligi Europy Xabi Alonso powiedział: „Zdarza się, to piłka, dziś nie mieliśmy swojego dnia. Oni byli lepsi”.



Ademola Lookman zapisuje się w historii europejskich pucharów

Lookman zapisał się w historii europejskich pucharów jako szósty zawodnik, który strzelił hattricka w finale, pierwszy od 1975 roku, gdy takim wyczynem w finale Pucharu UEFA (poprzednik Ligi Europy) popisał się Jupp Heynckes z Borussii Moenchengladbach.

- To jedna z najlepszych nocy w moim życiu — mówił po meczu Lookman. - Napisaliśmy dziś historię - dodał.



- To dopiero początek, mam nadzieję na więcej nocy takich jak ta — dodał. W barwach Atalanty Bergamo Nigeryjczyk zdobył 30 goli w 76 meczach.