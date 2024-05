Zawsze gdy PSG przegrywa, pojawiają się komentarze, że we francuskim klubie grają przepłacone przez katarskiego właściciela gwiazdy, które szczególnie w Lidze Mistrzów nie spełniają oczekiwań. Jeżeli w dodatku dochodzi do porażki z klubem o tak zdrowych fundamentach finansowych i zupełnie innym podejściu do transferów jak Borussia Dortmund, dyskusja staje się jeszcze bardziej ożywiona.

Pewnie tak się stanie i tym razem. Paryżanie zawiedli na Signal Iduna Park. Kolejny raz oni, ale jeszcze bardziej Borussia udowodniła, że pieniądze w piłce nożnej nie zawsze rozstrzygają o wyniku. No bo kto by się spodziewał, że 31-letni napastnik Niklas Füllkrug przeprowadzi akcję meczu i przyćmi nieskutecznego w Dortmundzie Kyliana Mbappe?

PSG bez strzelnego strzału w pierwszej połowie

Przez pierwsze pół godziny spotkania piłkarze z Paryża prowadzili grę. Potem inicjatywę przejęła Borussia. W 36. minucie Füllkrug wykorzystał przepiękne podanie Nico Schlotterbecka zza połowy boiska. Przepchnął walczącego z nim bark w bark Lucasa Hernandeza, przyjął piłkę prawą nogą, przerzucił ją na lewą i od razu oddał strzał obok wychodzącego z bramki Gianluigi Donnarummy.

Strzelec gola został kupiony przed tym sezonem za 13 milionów euro z Werderu Brema. Ten napastnik nie rzuca się w oczy. Dużo pracuje dla drużyny, potrafi jednak zaskoczyć taką akcją jak ta z PSG. Zdobył trzecią bramkę w tej edycji Ligi Mistrzów.