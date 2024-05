Miasto nie wydało na tę demonstrację zgody, bo istniało zbyt duże ryzyko, że na ulicach stolicy mogłoby dojść do konfrontacji chuliganów. Po tym, jak Wisła pokonała Piasta Gliwice w półfinale Pucharu Polski, na bramie Narodowego ktoś wywiesił transparent o następującej treści: „2 maja zero litości, będą łamane krakowskie kości”.

Atmosfera wokół meczu – podobnie jak w przeszłości – znów jest gęsta, choć finał Pucharu Polski, organizowany na największej arenie i w Dniu Flagi, miał być wielkim świętem polskiego futbolu. Dla piłkarzy obydwu drużyn występ na Narodowym będzie jednak na pewno wyjątkowym wydarzeniem.

Czytaj więcej Piłka nożna Wisła Kraków w finale Pucharu Polski. Prezes Jarosław Królewski grozi walkowerem 2 maja Wisła ma zagrać o Puchar Polski z Pogonią Szczecin, ale nie wiadomo, czy jej kibice będą mogli wejść na PGE Narodowy. Szef klubu Jarosław Królewski grozi bojkotem meczu.

– Każdy z nas musi zagrać mecz życia i tak do tego podchodzę. Dla mnie to jest szczególne spotkanie, bo w Pogoni się wychowałem, ze Szczecina wyjeżdżałem robić karierę. Wiem, że to jest ten moment, żeby odwdzięczyć się temu miastu, temu klubowi. Tylko tak mogę to zrobić – przywieźć złoty medal i Puchar Polski – zapowiada w rozmowie z Polsatem Sport Kamil Grosicki, który na Narodowym rozegrał wiele spotkań w reprezentacji, ale po raz pierwszy przyjechał tu z Pogonią.

Na jego barkach będzie jeszcze większa odpowiedzialność, bo kontuzjowany jest inny z liderów zespołu – Rafał Kurzawa nie zagra do końca sezonu.

Dla Pogoni to jedno z najważniejszych dni w historii klubu. W finale pucharu jest po raz czwarty, była też dwukrotnie wicemistrzem Polski. 2 maja może więc wreszcie wstawić do swojej pustej gabloty trofeum.