Ze względów zdrowotnych Marciniak opuścił Euro 2020, które było rozgrywane w 11 miastach i w 10 państwach.

43-latek ma być obecnie przymierzany do poprowadzenia spotkania o złoto. Asystować na linii w czasie Euro 2024 będą mu wcześniej wspomniani Listkiewicz oraz Kupsik. Ten drugi zastąpił w trójce sędziowskiej Pawła Sokolnickiego – uczestnika finału Mistrzostw Świata 2022 i finału Ligi Mistrzów 2023.

Euro 2024. Polscy sędziowie VAR: Bartosz Frankowski i Tomasz Kwiatkowski

Frankowskiego i Kwiatkowskiego mamy znać głównie z sędziowania meczów w ekstraklasie. Ale mają też spore doświadczenie w sędziowaniu na VAR. Kwiatkowski był już sędzią VAR podczas finału ostatniego mundialu.

– UEFA EURO 2024 to szczyt europejskiej piłki nożnej z udziałem najlepszych reprezentacji i dlatego wybraliśmy najlepszych sędziów do sędziowania tych meczów. Wszyscy wybrani sędziowie konsekwentnie spełniali najwyższe standardy w najlepszych rozgrywkach UEFA, a także w rozgrywkach krajowych. Przygotowali się wyjątkowo dobrze do pełnienia tej funkcji i mamy do nich pełne zaufanie, że pokażą swoją jakość podczas turnieju finałowego – powiedział Roberto Rosetti, dyrektor ds. sędziowania w UEFA.