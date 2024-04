Arsenal — Bayern. Kane wraca do Londynu

– Przed nami najtrudniejsza droga, jaką można sobie wyobrazić. Zagramy przeciwko jednej z najlepszych drużyn w Europie. Arsenal to zjednoczony, groźny zespół – chwali przeciwnika trener Bayernu Thomas Tuchel, który przetrwał – przynajmniej na razie – kolejną burzę.

Nie został zwolniony po klęsce z beniaminkiem z Heidenheim (2:3 mimo prowadzenia 2:0), choć po raz pierwszy od 2000 roku Bawarczycy przegrali z rywalem debiutującym w Bundeslidze. To była już ich szósta porażka – tak słabego sezonu nie mieli od 12 lat, czyli odkąd po raz ostatni nie zasiedli na mistrzowskim tronie.

Tuchel pozostał na stanowisku, ale jeśli gigant z Monachium przegra z Arsenalem, podobno realny jest scenariusz, że sezon na trenerskiej ławce dokończy były gwiazdor drużyny Miroslav Klose.

Wiadomo, że Bayern będzie musiał oddać władzę w Niemczech, i być może nastąpi to już w najbliższy weekend. Do Bayeru Leverkusen traci aż 16 punktów. Liga Mistrzów to dla niego ostatnia okazja na rehabilitację w oczach kibiców.

Do zdrowia wracają Manuel Neuer, Leroy Sane i Kingsley Coman, ale Bayern będzie liczył w Londynie przede wszystkim na snajperski instynkt Harry’ego Kane’a. Anglik już w pierwszym sezonie w Monachium uzbierał 38 trafień i 12 asyst, a jeszcze jako napastnik Tottenhamu zdobył w 19 meczach z Arsenalem 14 bramek i stał się najlepszym strzelcem w historii derbowych starć tych zespołów, zostawiając w tyle nawet Thierry’ego Henry’ego.