Królewski zaproponował też, by spotkanie rozegrać w Krakowie, Szczecinie lub innej lokalizacji, gdyby organizatorzy nie byli w stanie zapewnić bezpieczeństwa. Trudno jednak uwierzyć, by PZPN się na to zgodził, skoro od dziesięciu lat mecz jest świętem futbolu na najważniejszej polskiej arenie (wyjątkiem były dwa finały w pandemii przeniesione do Lublina, bo Narodowy zmienił się wtedy w szpital dla chorych na covid-19).

Czy Wisła Kraków zagra w europejskich pucharach?

Pozostaje także pytanie, czy w przypadku zdobycia trofeum Wisła będzie mogła wystąpić w europejskich pucharach, bo nie spełnia wymogów UEFA.

- Wisła od wielu lat nie łapie się na te wszystkie uefowskie licencje, natomiast nie ukrywam, że przez ostatnie trzy miesiące bardzo ciężko pracowaliśmy, by dać sobie szansę na europejskie puchary. I większość ludzi, którzy są inteligentni, zrozumieli, po co nam było wsparcie Socios. Nie potrzebowaliśmy go, by otrzymać krajową licencję, tylko by spełnić europejskie uwarunkowania. Z PZPN dostaliśmy informację, że jeszcze mamy parę rzeczy do spełnienia. Będziemy walczyć - tłumaczy Królewski w rozmowie z portalem goal.pl.

Na razie głównym celem jest jednak Puchar Polski i powrót do Ekstraklasy. Wisła Kraków zajmuje dziś w pierwszej lidze piąte miejsce, gwarantujące udział w barażach. Do końca sezonu pozostało jeszcze dziewięć kolejek.

Rywalem Wisły w finale Pucharu Polski będzie Pogoń Szczecin, która po dogrywce pokonała Jagiellonię Białystok 2:1.