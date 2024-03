Na dodatek, choć baraże o mistrzostwa Europy i świata w strefie UEFA rozgrywane są od dawna (a do ich rozstrzygnięcia często potrzebne są dogrywki i karne, do czego jeszcze wrócimy), to Polska przez lata nie brała w nich udziału (albo awansowaliśmy na turniej bezpośrednio, albo zajmowaliśmy miejsce poniżej „barażowego”). To zmieniło się dopiero przed poprzednim turniejem: awans na mundial 2022 w Katarze reprezentacja Polski pod wodzą selekcjonera Czesława Michniewicza wywalczyła po wygraniu barażowego finału ze Szwecją w Chorzowie. Wtedy nie potrzebowaliśmy jednak dogrywki, zwycięstwo zapewniły nam gole Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego.

Szwecja do tamtego barażowego finału dostała się dzięki wygranej dogrywce z Czechami. A o tym, że dodatkowe pół godziny gry lub rzuty karne są często potrzebne w barażach, mocno świadczą poprzednie play-off o Euro.

Dogrywka w co drugim barażu o Euro

Baraże o Euro 2020 (w przeciwieństwie do aktualnych baraży o Euro 2024) były rozgrywane w aż czterech ścieżkach. W sumie w tamtych barażach rozegrano 12 meczów i dokładnie w sześciu, a więc w co drugim z nich, rozegrana została dogrywka. Na dodatek w czterech z nich (a więc w sumie w co trzecim barażu) do rozstrzygnięcia potrzebne były rzuty karne:

Islandia - Rumunia 2:1

Bułgaria - Węgry 1:3

Węgry - Islandia 2:1

Bośnia i Hercegowina - Irlandia Północna 1:1 (rzuty karne 3:4)

Słowacja - Irlandia 0:0 (rzuty karne 4:2)

Irlandia Północna 1:2 po dogrywce

Szkocja - Izrael 0:0 (rzuty karne 5:3)

Norwegia - Serbia 1:2 po dogrywce

Serbia - Szkocja 1:1 (rzuty karne 4:5)

Gruzja - Białoruś 1:0

Macedonia Północna - Kosowo 2:1

Gruzja - Macedonia Północna 0:1

Polska - Estonia i inne baraże o Euro 2024. Kto, z kim, kiedy? Terminarz, zasady, transmisje

Polska jest faworytem barażu z osłabioną brakiem swej legendy Estonią, ale była nim też w grupie eliminacji, a jednak nie umiała wygrać m.in. z Mołdawią, a w grupie dała się wyprzedzić Czechom i Albanii. Jeśli reprezentacja Polski wygra półfinał, w finale barażowym zmierzy się na wyjeździe ze zwycięzcą meczu Walia - Finlandia. Zarówno w półfinale, jak i w finale, rozgrywany jest jeden mecz — z ewentualną dogrywką i rzutami karnymi. Nie jest to aż tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać, bo np. w ostatnim Superpucharze Europy, UEFA zrezygnowała z rozgrywania dogrywki (Manchester City pokonał Sevillę po remisie w 90 minutach gry i rzutach karnych).

Baraże o Euro 2024 — półfinały w czwartek 21 marca: