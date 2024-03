Pau Cubarsi - nowy diament z Katalonii

Cubarsi miał wyłączyć z gry króla strzelców Serie A Victora Osimhena i wywiązał się z tego zadania perfekcyjnie. Na tak odpowiedzialnej pozycji, jaką jest środek obrony, imponował dojrzałością i spokojem.

– Ma dobrze poukładane w głowie, jest bardzo pokorny, cały czas chce się uczyć, prosi nas o materiały wideo, z każdym dniem stara się być coraz lepszy. Mamy stopera na najwyższym poziomie na wiele lat – cieszy się Xavi. – To zawodnik z wrodzonym talentem do bronienia. Rzadko widuje się kogoś tak otwartego na naukę – dodaje Albert Puig, jego były trener w La Masii.

Cubarsi porównywany do Carlesa Puyola czy Gerarda Pique

Cubarsi już porównywany jest do Carlesa Puyola czy Gerarda Pique, czyli obrońców, którzy ponad dekadę temu tworzyli wielką Barcę. Nie brak takich, którzy domagają się, by natychmiast dostał powołanie do reprezentacji Hiszpanii.

Pep Guardiola chciał go w Manchesterze City już latem, ale rodzina uznała, że dla rozwoju chłopaka będzie lepiej, jeśli pozostanie w Katalonii. Barcelona jest świadoma zagrożenia ze strony konkurencji, więc przygotowuje już dla niego długoterminową umowę.

Zdolności przywódcze Cubarsi wykazywał od dziecka. Był kapitanem zespołów do lat 13, 15 i 17. Chwalony jest nie tylko za przerywanie akcji, ale także za umiejętność wyprowadzenia piłki. – Jest w tym bardzo spokojny. Napoli naciskało przez 90 minut, a on zawsze podejmował najlepszą decyzję – zaznacza Xavi.