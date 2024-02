Mamy więc polską wieś, biedę, tragedię i głęboką wiarę w to, że jak bardzo chcę osiągnąć cel, to mi się uda wbrew trudnościom. A ten bohater całe życie chciał być piłkarzem i grać w reprezentacji Polski.

W dniu pierwszej komunii, kiedy tylko wrócił z kościoła, zamienił pantofle na trampkokorki. I to je, a nie garniturek, pokazuje do kamery.

Na spotkaniu po premierze Kuba opowiadał o spotkaniu ze swoimi nauczycielkami ze szkoły w Truskolasach. Kiedy zbierał słabe oceny i one pytały z troską: „Kuba, co ty chcesz w życiu robić?”, niezmiennie odpowiadał, że zostanie piłkarzem. „I wiesz – powiedziały mu teraz panie – po dwóch–trzech latach my same zaczęłyśmy w to wierzyć”. Teraz film można wyświetlać w szkołach, bo jego dydaktyczna siła jest bardzo duża.

Na premierę przyszły polskie gwiazdy boisk, estrady, dziennikarstwa i telewizji. Bywam na takich uroczystościach i czasami muszę uważać, żeby nie stanąć oko w oko z kimś, kogo zwyczajnie nie lubię. Tym razem czułem się jak w domu. Sami swoi, sympatyczni ludzie, którzy przyszli tam dla sympatycznego, godnego szacunku człowieka.