Asystent Maurizio Sarriego i Spallettiego

W Neapolu był już wcześniej asystentem Maurizio Sarriego i Spallettiego, ale później przyjął propozycję ze słowackiej federacji. W najbliższych miesiącach pracę w klubie będzie łączył z posadą selekcjonera.

Co ciekawe, gdy zaczynał trenerską karierę, jednocześnie handlował kawą. Ze Słowacją awansował na Euro 2024, teraz jednak staje przed jeszcze większym wyzwaniem w karierze – wyeliminowaniem Barcelony.

Jeszcze rok temu mecz ten byłby hitem fazy pucharowej, ale Napoli i Barcelona – po odzyskaniu tytułów mistrzowskich – mocno obniżyły loty. Pierwsi w Serie A okupują środek tabeli i tracą 27 punktów do lidera Interu Mediolan, a do czwartego miejsca będącego przepustką do Ligi Mistrzów – dziewięć. Drudzy są co prawda w Hiszpanii na podium, ale osiem punktów do prowadzącego Realu Madryt to sporo, także biorąc pod uwagę, jak gra zespół Xaviego.

SSC Napoli nie przypomina już drużyny, która w ubiegłym roku zdobyła scudetto i była typowana do wygrania Ligi Mistrzów. Ten sezon może zakończyć się klęską.

Katalończycy po dwóch sezonach rozczarowań w Europie (z Champions League żegnali się już po fazie grupowej) są spragnieni sukcesu.

Dziennik „Mundo Deportivo”, podając pięć powodów, dla których Barcelona miałaby pokonać Napoli, na pierwszym miejscu wymienia powrót Roberta Lewandowskiego do strzeleckiej formy.