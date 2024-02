Ruch Chorzów czeka na stadion. Festiwal obietnic trwa

Dwa dni później resort przejął Sławomir Nitras i od tamtej pory nic w sprawie obiektu Ruchu się nie wydarzyło. Teraz temat zapewne wróci, wraz z kampanią przed wyborami samorządowymi.

Ile kosztuje wynajęcie Stadionu Śląskiego w Chorzowie

Nadzieję na czwartą kadencję ma obecny prezydent Chorzowa Andrzej Kotala, który na początku roku zabrał głos ws. zapowiedzi rządowych i przyznał, że czuje się oszukany. - Tak jak większość sądziła: obietnice PiS dotyczące pieniędzy na stadion miały tylko charakter wyborczy. Nasze 100 mln zł jest i w razie konieczności wybudujemy ten obiekt sami. Wolniej oraz etapami – powiedział.

Kotala stadion dla Ruchu obiecywał wiele razy. Ten wciąż nie powstał, co prezydent tłumaczył m. in. milionami przeznaczonymi na ratowanie klubu, co rzeczywiście miało miejsce. Gdy zaś Ruch przeżywał ogromne problemy i grał w czwartej lidze Kotala uznał, że obiekt nie jest niezbędny.

Klub dziś stadionu potrzebuje, bo ten przy Cichej jest przestarzały i zagraża bezpieczeństwu tam obecnych. Niebiescy, jeszcze grając w pierwszej lidze, przenieśli się więc do Gliwic, a dziś występują na Stadionie Śląskim. To jednak duży wydatek, bo jego wynajęcie kosztuje 140 tys. zł brutto (w Gliwicach było 10 tys. zł drożej) plus koszt organizacji meczu w jednym z pięciu wariantów.