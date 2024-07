- To jest światowy top. To półfinał. To są bardzo utytułowane zawodniczki. Toczyłyśmy równy mecz. Te ostatnie sekundy, ta gonitwa, to była walka o cud. Możemy być dumne ze swojej postawy sportowej i to zamierzamy utrzymać - mówiły Polki po porażce.

Polskie zawodniczki powiedziały, że podczas pojedynku nie słyszały dopingu francuskich kibiców.

- W meczu z Chinkami damy z siebie wszystko. Damy swoją najlepszą szermierkę i wynik zadecyduje - zapowiedziały.