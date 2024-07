Paryż 2024. Czy Przemysław Babiarz wróci do pracy?

W Polsce cały czas szerokim echem odbija się decyzja Telewizji Polskiej o zawieszeniu do końca igrzysk Przemysława Babiarza za słowa, które padły z jego ust podczas ceremonii otwarcia igrzysk. “Świat bez nieba, narodów, religii i to jest wizja tego pokoju, który wszystkich ma ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety” - powiedział Babiarz, kiedy w Paryżu wybrzmiał utwór “Imagine” Johna Lennona.

“Wzajemne zrozumienie, tolerancja, pojednanie - to nie tylko podstawowe idee olimpijskie, to także fundament standardów, którymi kieruje się nowa Telewizja Polska. Nie ma zgody na ich łamanie” - napisała TVP, a w kraju rozgorzała ogólnonarodowa dyskusja. W obronę Babiarza wziął nawet prezydent Andrzej Duda.

“Wydaje mi się, że twórczość artystyczną można interpretować na różne sposoby i nikt nie powinien tego zabraniać. Widzę, że u nas zapanowała jakaś nowość, że jednak nie wolno przedstawiać swojego punktu widzenia" - powiedział prezydent w rozmowie z “WP SportoweFakty”.

Jak informuje Przegląd Sportowy Onet, koledzy Babiarza z TVP zamierzają wystosować list do władz stacji, domagając się przywrócenia go do pracy na igrzyskach.