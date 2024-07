Chyba się wszystko udało i tylko organizatorzy wiedzą, co poszło nie tak. Jeśli czytam potem w internecie, że to katastrofa, bo przewrócił się tancerz z grupy Lady Gagi, Przemysław Babiarz powiedział coś kontrowersyjnego i takie rzeczy wybijają się jako najważniejsze, to z niektórymi ludźmi jest kiepsko.

Widowisko robiło wrażenie i było jak dobra książka. Każdy widział w nim coś innego. Do mnie przemawiały symbole, które ktoś może uznać za infantylne lub nazbyt patetyczne. Kawalkada rozmaitych łodzi, na których prezentowały się ekipy poszczególnych krajów kojarzyły mi się z innymi łodziami - spod Dunkierki. Tamte uciekały z żołnierzami przed śmiercią, te wiozły roześmianych sportowców po zwycięstwo.

„Marsylianka”, śpiewana z dachu Grand Palais przez Axelle Saint - Cirel przypominała mi inną, z filmu „Casablanka”. Tam, w barze u Ricka francuscy patrioci wykonywali ją tak, żeby zagłuszyć marsz niemieckich żołnierzy, którzy ostatecznie rezygnują, widząc, że na zwycięstwo w tej walce nie mają szans. Tej nie zagłuszy nikt.

Paryż 2024: Francuzi stworzyli widowisko z gustem

Kiedy Hitler zdobył Paryż, stanął na Trocadero, skąd jest najlepszy widok na wieżę Eiffla. To słynne zdjęcia. Teraz w tym miejscu ustawiono trybunę, na której zasiedli monarchowie, prezydenci i premierzy z całego świata i gdzie sportowcy składali przysięgę olimpijską.

Pierwszy złoty medal przyznaję Celine Dion. Wiadomo, że artystka zmaga się z chorobą i zawiesiła koncerty. Wykonała jednak słynny „L’Hymne a l’amour” Edith Piaf tak fantastycznie, że teraz to jej występ będzie wyświetlany miliony razy.