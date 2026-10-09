Pierwsze zawody w tej formule odbyły się ponad 15 lat temu w USA. Zasady są bardzo proste. O każdej równej godzinie na linii startu stawiają się wszyscy uczestnicy biegu i na dźwięk dzwonu mają pokonać pętlę o długości 6,706 km.

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Jeżeli zrobią to w 40 minut, to mają 20 na odpoczynek w swojej bazie. Jeżeli pokonają pętlę w 56 minut, to na odpoczynek mają tylko 4 minuty.

Rekord świata – pięć dni i nocy biegu

Bieg nie ma wyznaczonej mety. Rywalizacja trwa do czasu, aż na starcie pojawi się tylko jeden zawodnik (pozostali zrezygnują z braku sił czy senności) i pokona on pętlę zwycięzcy. Rekord świata wynosi 119 pętli. To niemal pięć dni i nocy biegu! W 2026 r. odbyło się ponad 700 oficjalnych biegów backyard w 92 krajach świata. To daje dziesiątki tysięcy biegaczy ultra, którzy spróbowali swoich sił w tej formule. To obecnie najpopularniejsza konkurencja biegowa (ultra) na świecie.

Jak w każdej dyscyplinie również w tej rozgrywane są zawody w randze indywidualnych i drużynowych mistrzostw świata, pod egidą centrali w USA (https://backyardultra.com/). W tym roku w październiku rozgrywane są Satelitarne Drużynowe Mistrzostwa Świata. Polegają one na tym, że wyłonione 15-osobowe drużyny narodowe stają na starcie w swoich krajach i rozpoczynają rywalizację w tym samym czasie przy wspólnych wynikach.

Dwa lata temu na starcie stanęły 63 kraje, a Polska w debiucie zajęła wysokie 10. miejsce. W tym roku liczymy na zdecydowanie wyższą pozycję, choć liczba państw, które są upoważnione do wystawienia reprezentacji, zwiększyła się do 92.

Polacy wśród faworytów

Satelitarne Drużynowe Mistrzostwa Świata w Backyard rozpoczną się jednocześnie we wszystkich krajach, które zostaną pozytywnie zweryfikowane przez centralę w USA (obecnie są to 74 kraje).

Najlepszy zawodnik każdej narodowej drużyny otrzymuje tzw. „złotą monetę”, która upoważnia go do startu w Indywidualnych Mistrzostwach Świata w Backyard w 2027 r.

Start wyznaczono na 17 października na godzinę 8.00 w USA. W Polsce będzie wówczas 14.00. Na naszej trasie, po tej samej pętli, lecz w przeciwnym kierunku, będzie biegać także 15-osobowa reprezentacja Ukrainy (ze względu na trudną sytuację w jej kraju).

Cała baza i miasteczko zawodników rozmieszczone będą na terenie OSiR Jabłonna. Nasi reprezentanci należą w tym roku do faworytów tych mistrzostw. Warto podkreślić, że najlepszy zawodnik każdej narodowej drużyny otrzymuje tzw. „złotą monetę”, która upoważnia go do startu w Indywidualnych Mistrzostwach Świata w Backyard w 2027 r. Rozgrywane są one zawsze na wielkiej farmie twórcy formuły, Lazarusa Lake’a.