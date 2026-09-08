Warszawska odsłona Poland Business Run odbyła się 30 sierpnia na Lotnisku Bemowo i zgromadziła ponad 3,8 tys. osób. Obok firmowych sztafet wystartowali uczestnicy PBR Walk, własne biegi mieli także najmłodsi w ramach PBR Kids. Najszybszą drużyną warszawskiego biegu została PepsiCo Dream Team z czasem 1:11:51. Drugie miejsce zajęła Accenture Team One, a trzecie Raion Fight Club Kraków. Wśród kobiecych sztafet zwyciężyły Aniołki Damiana, które ukończyły bieg w czasie 1:37:56. Tydzień później do uczestników z Warszawy dołączył Kraków. Przez dwa dni, 5 i 6 września, wydarzenie gościło na Błoniach i w Parku Jordana.

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Kraków: ponad 3 tysiące sztafet i ponad 700 dzieci

Do udziału w dwóch dniach krakowskich wydarzeń zapisało się łącznie 17 827 osób, od zawodników firmowych sztafet, przez uczestników PBR Walk, po najmłodszych biegaczy PBR Kids.

Na listach startowych krakowskiego biegu znalazło się 16,5 tys. osób tworzących 3,3 tys. pięcioosobowych sztafet. W sobotę do rywalizacji zgłosiło się blisko 9 tys. uczestników tworzących 1779 drużyn, a w niedzielę kolejnych ponad 7,5 tys. osób uczestniczących w 1514 sztafetach.

W sobotę najszybsza była drużyna Klub Biegacza IS, która ukończyła bieg z czasem 01:12:21. Drugie miejsce zajęła Nokia - The One, a trzecie ASSA ABLOY & HID. Wśród kobiecych sztafet zwyciężyła drużyna Pratynki Turbinki z wynikiem 01:34:29. W niedzielę triumfowała #AdamCzerwińskiTeam z czasem 01:05:41, przed Sabre Run Force One i Software Mansion. Najszybszą kobiecą sztafetą została Raion Fight Club Kraków Women, która dotarła do mety w czasie 01:18:51.

Pomagać można było także bez biegania. Sobotni PBR Walk wybrało ponad 600 osób, a do PBR Kids zapisało się ponad 700 dzieci. Obok firmowych sztafet na wydarzeniu spotkały się więc całe rodziny. W niedzielę do zawodników dołączyły również roboty. W ROBOT RUN wystartowało 18 maszyn humanoidalnych i czworonożnych. Zawody zorganizował PB TEAM, twórcy Science & Technology Film Festival. Zespoły wystawiające roboty dołożyły też swoją cegiełkę do wspólnego pomagania. Ich wpłaty zwiększyły pulę środków na wsparcie beneficjentów Fundacji Poland Business Run.

Foto: Poland Business Run

Ponad połowa zgłoszeń w formule wirtualnej

Żeby być częścią Poland Business Run, nie trzeba było stać na tej samej linii startu. Ponad 26,5 tys. osób wybrało udział wirtualny i własne trasy. Pracownicy jednej firmy mogli być setki kilometrów od siebie, a nadal tworzyć jedną drużynę i wspólnie pomagać. W ten sposób Poland Business Run sięgnął daleko poza Warszawę i Kraków, do miejsc, w których uczestnicy mieszkają, pracują lub akurat spędzają urlop.

– Dziękuję wszystkim, którzy co roku zbierają drużynę, namawiają kolegów i koleżanki i znajdują dla nas miejsce w swoich kalendarzach. I tym, którzy w tym roku dołączyli po raz pierwszy. Za tym rekordem są tysiące takich decyzji. Dziękuję też kibicom i wolontariuszom za obecność, pracę i atmosferę. W kolejnych miesiącach pokażemy, do kogo trafiło wsparcie i co zmieniło w życiu tych osób. Bardzo chcę, żebyście poznali te historie. Żeby za wiadomością o czyimś powrocie do pracy, na górski szlak czy do ulubionego sportu przyszła też myśl „mam w tym swój udział”. Bo macie. Każdy i każda z Was – mówi Agnieszka Pleti, prezeska Fundacji Poland Business Run.

Ponad 1400 beneficjentów od początku działalności

W kolejnych miesiącach sportowe podsumowania ustąpią miejsca temu, co najważniejsze, a środki z biegu pozwolą pomagać kolejnym osobom. W 2026 roku wsparcie Fundacji otrzymało już ponad 130 beneficjentów, a od początku jej działalności ponad 1400. Fundacja Poland Business Run wspiera osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi, po amputacjach i po mastektomii. Dofinansowuje zakup protez, sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego, a także rehabilitację i pomoc psychologiczną. Fundacja tworzy też przestrzeń do wspólnego spędzania czasu i aktywności. Górskie wycieczki, spływy kajakowe czy inne wyprawy dają beneficjentom okazję do odkrywania nowych zainteresowań, powrotu do ulubionych zajęć i poznania osób, które dobrze rozumieją ich doświadczenia.

Partnerem warszawskiej odsłony Poland Business Run było Miasto Stołeczne Warszawa, a krakowskiej – Miasto Kraków oraz Województwo Małopolskie. Sponsorami Strategicznymi Poland Business Run 2026 są UBS, Standard Chartered i Enea. Strategicznym Partnerem Społecznym wydarzenia jest Nationale-Nederlanden.

Patronami medialnymi byli „Rzeczpospolita” i rp.pl