Od rana na Lotnisku Bemowo robiło się coraz gwarniej. Zbierały się drużyny sztafetowe, uczestnicy PBR Walk i PBR Kids, a razem z nimi rodziny i kibice gotowi do dopingu. Po wspólnej rozgrzewce, punktualnie o godz. 9.30, rozpoczęła się rywalizacja. W pięcioosobowych sztafetach wystartowało 749 drużyn. Każda osoba miała do pokonania 4 km.

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– Kiedy zobaczyłam na Bemowie prawie 4 tysiące uczestników, pomyślałam, że naprawdę dobrze znów być w Warszawie. Wiele drużyn znamy z poprzednich edycji, ale są też takie, które wystartowały z nami po raz pierwszy. Każdej z nich jestem tak samo wdzięczna, bo dzięki ich udziałowi możemy wspierać naszych beneficjentów. Widzimy się znowu za rok, a do tego czasu będziemy działać i opowiadać wam o wsparciu, które dzięki waszemu udziałowi otrzymują osoby z niepełnosprawnością ruchową, po amputacjach i mastektomii – mówi Agnieszka Pleti, prezeska Fundacji Poland Business Run.

Foto: Poland Business Run

Emocje do ostatnich metrów

Na trasie nie brakowało szybkiego tempa, ambitnej rywalizacji i walki o każdą sekundę. Jeszcze więcej było jednak wzajemnego dopingu, przybijanych piątek i zespołów, które razem przeżywały każdy start i każdą zmianę sztafety.

Najszybszą drużyną warszawskiego biegu została PepsiCo Dream Team, która dotarła do mety z czasem 01:11:51. Drugie miejsce zajęła Accenture Team One, a trzecie Raion Fight Club Kraków. Wśród kobiecych sztafet najszybsza była drużyna Aniołki Damiana, która ukończyła bieg w czasie 01:37:56.

Na mecie radość wyglądała jednak podobnie bez względu na miejsce w tabeli. Były uniesione ręce, wspólne zdjęcia, medale i poczucie, że każdy pokonany kilometr miał znaczenie.

– Cieszę się, że jako Standard Chartered po raz kolejny mogliśmy być Sponsorem Strategicznym Poland Business Run, a nasze drużyny spotkały się na warszawskiej trasie. Formuła wirtualna pozwala pracownikom dołączać do biegu niezależnie od tego, gdzie się znajdują, ale przekazywanie pałeczki z ręki do ręki, doping kolegów i wspólna meta przynoszą zupełnie inne emocje. Najważniejsze, że ten wspólny start pomaga Fundacji wspierać kolejne osoby – tylko w tym roku pomoc otrzymało już ponad 130 beneficjentów. Dziękuję naszym pracownikom i wszystkim uczestnikom, którzy dołożyli do tego swoje cztery kilometry – mówi Sylwia Traczyk, dyrektorka finansowa, Standard Chartered Poland.

Nie tylko bieg

Warszawska odsłona Poland Business Run po raz kolejny pokazała, że pomagać można na wiele sposobów. Obok sztafety odbył się PBR Walk, przygotowany dla osób, które chciały pokonać dystans 4 km marszem, we własnym tempie. Najmłodsi uczestnicy wystartowali natomiast w PBR Kids – biegu bez pomiaru czasu, za to z ogromną dawką emocji i dopingu.

– Atmosfera na Bemowie była niesamowita! Cieszę się, że w tegorocznej edycji wystartowało aż 18 drużyn Nationale-Nederlanden, w jednej z nich pobiegłam osobiście – mówi Marta Pokutycka-Mądrala, Dyrektorka Komunikacji Korporacyjnej oraz Rzeczniczka Prasowa w Nationale-Nederlanden. – Promocja aktywności fizycznej i troska o zdrowie – zarówno fizyczne, jak i psychiczne – to jeden z filarów naszej działalności, dlatego z zaangażowaniem wspieramy inicjatywy takie jak Poland Business Run.

Za sportowymi emocjami stoi cel, dla którego Poland Business Run organizowany jest od 15 lat. Środki zgromadzone dzięki uczestnikom zostaną przeznaczone na wsparcie osób po amputacjach, z niepełnosprawnością ruchową i po mastektomii.

Dofinansowanie obejmuje między innymi zakup protez i wózków, rehabilitację, fizjoterapię, pomoc psychologiczną oraz sprzęt ułatwiający codzienne funkcjonowanie. W 2026 roku wsparciem Fundacji Poland Business Run zostanie objętych ponad 130 osób z całej Polski. Od początku działalności Fundacja wsparła już blisko 1400 osób.

Foto: Poland Business Run

Rekordowa edycja Poland Business Run

Warszawski bieg dobiegł końca, ale jego najważniejsze efekty dopiero się zaczynają. Każda ukończona zmiana, każda wpłata i każda osoba dopingująca uczestników dokładają się do nowych protez, kolejnych godzin rehabilitacji i większej samodzielności beneficjentów Fundacji Poland Business Run. A już w weekend 5–6 września na krakowskich Błoniach i w Parku Jordana odbędzie się kolejna stacjonarna odsłona wydarzenia.

Partnerem wydarzenia było Miasto Stołeczne Warszawa. Sponsorami Strategicznymi Poland Business Run 2026 są UBS, Standard Chartered i Enea. Strategicznym Partnerem Społecznym wydarzenia jest Nationale-Nederlanden.

Patronami medialnymi byli „Rzeczpospolita” i rp.pl