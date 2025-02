Szymański chce być jak Holloway, ale respektu przed nim nie czuje. - Ma idealną budowę do biegania w hali. Dzięki długim nogom jego środek ciężkości jest zawsze nad płotkiem i nie musi go sztucznie podwyższać. Nie jest jednak niepokonany, zwłaszcza na stadionie, gdzie biegacze niżsi byli w stanie z nim wygrywać, bo umieli nakręcić lepszy rytm – wyjaśnia Szymański w rozmowie z „Rz”.

Polak uważa, że ma możliwości, aby na stadionie Hollowaya wyprzedzać, choć mowa przecież o drugim najszybszym człowieku w dziejach dyscypliny (12.81). - Mam optymalne warunki fizyczne, ale wiem, jaka praca jeszcze mnie czeka – mówi Szymański. - Sprowadza się ona do powtórzenia wielu ruchów, jak stawiania ostatniego kroku przed płotkiem, tysiące razy, aby doprowadzić go do perfekcji. Właśnie dlatego płotkarz staje się coraz lepszy z wiekiem, bo technika jest kluczowa.

Stadion to jednak wciąż przyszłość. 23-latek na razie wszystkie dotychczasowe imprezy rangi światowej na 110 m przez płotki kończył na eliminacjach, a kontynentalne – na półfinale. Królestwem jest dla niego hala, gdzie płotkarze biegają na 60 m. - Wiem, że już w tym roku mogę zdobyć dwa złota, bo mamy w kalendarzu zarówno mistrzostwa świata, jak i Europy – zapewnia Szymański.

Obiecuje dwa złota. Kim jest płotkarz Jakub Szymański?

Jest wychowankiem 73-letniego byłego oszczepnika Bernarda Wernera – to z nim szukał dla siebie konkurencji lekkoatletycznej metodą prób i błędów, bo flirtował też ze sprintem skokiem wzwyż - ale dwa lata temu dołączył w Łodzi do grupy płotkarzy trenowanych przez Mikołaja Justyńskiego. Impulsem do rozwoju okazała się zarówno zmiana szkoleniowca, jak i wewnętrzna rywalizacja z Damianem Czykierem, czyli czwartym zawodnikiem mistrzostw świata w Eugene (2022).