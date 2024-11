Wybory w USA. Czy LeBron James wie, że republikanie też kupują buty

- Długo nie był typem człowieka, który wyraża publicznie przekonania. Wszystko zmieniło się w 2015 roku, kiedy Trump ogłosił, że wystartuje w wyborach. Poczuł wtedy, że demokracja oraz amerykańskie wartości są zagrożone – opowiada „L’Equipe” Tom Orsborn z „San Antonio Express-News”, który śledzi losy lokalnej drużyny od czterech dekad. - Zawsze jednocześnie uważał, że koszykarzy należy kształtować też jako ludzi, próbując poszerzyć ich pole widzenia na wiele tematów.

- Popovich lubi zebrać nas wokół siebie przed treningiem, gdzie zaczynamy rozmawiać o ważnych, bieżących sprawach. Generalnie kiedy profesor mówi, my jesteśmy cicho – wyjaśnia francuskiemu dziennikowi jeden z jego podopiecznych Sidy Cissoko, a Malaki Branham dodaje, że choć on sam nie interesuje się polityką, to trener przekazuje jemu i innym zawodnikom naprawdę dużo wiedzy.

Trudno się w tej sytuacji dziwić, że San Antonio Spurs już kilkanaście dni przed wyborami zachęcali do głosowania i wybrali się do lokalu na campusie Uniwersytetu w Teksasie jako drużyna. Niektórzy mieli koszulki z napisem: „Vote”, czyli „Głosuj”. Wyjaśniali, że oni jedynie grają w koszykówkę, a na świecie dzieją się przecież ważniejsze rzeczy. Wiedzieli, o czym mówią, bo wcześniej mieli w klubie szkolenie z tego, jak wygląda amerykańska scena polityczna oraz jak działa tamtejszy system wyborczy.

Wybory w USA. LeBron James: Myślę o rodzinie i popieram Kamalę Harris

James, który gra w Los Angeles Lakers, z deklaracją wyborczą zwlekał aż do momentu opublikowania w mediach społecznościowych nagrania z kompilacją ksenofobicznych wypowiedzi Trumpa oraz wpisem: „O czym my tu w ogóle mówimy? Kiedy myślę o mojej rodzinie, dzieciach i tym, jak będą dorastać, wybór jest jasny. Głosujmy na Kamalę Harris”, które tylko na X doczekało się blisko 100 mln wyświetleń.

- Mam córkę, żonę i matkę, więc jeśli chodzi o prawa kobiet, o przyszłość moich dzieci, a także o to, gdzie nasz kraj powinien być, poparcie Harris uważam za słuszne. Znacie mnie i wiecie, że nie poszedłbym w inną stronę - wyjaśniał później, a media na całym świecie zaczęły przypominać, że James po stronie demokratów opowiada się w przestrzeni publicznej od lat. - Uznałem, że to właściwy dzień. Wszystko jakby ucichło, a ja chciałem, aby to zostało dostrzeżone oraz usłyszane.