Nie żyje Dikembe Mutombo. Kochali go wszyscy

Dikembe Mutombo inspirował obecne gwiazdy

– Będzie mi brakowało zwłaszcza jego donośnego śmiechu – przyznał Michael Jordan, dodając, że Mutombo miał nie tylko wpływ na koszykówkę, ale zmieniał świat i poprawiał życie tych, którzy mieli mniej szczęścia niż on.

Pochodzący z Kamerunu gwiazdor NBA Joel Embiid nie ukrywa, że Mutombo był dla niego inspiracją i wzorem do naśladowania.

– Był świetny na parkiecie, ale myślę, że jeszcze lepszy poza nim. Zrobił dla ludzi mnóstwo wspaniałych rzeczy. To smutny dzień, szczególnie dla Afryki, ale tak naprawdę dla całego świata – przekonuje środkowy 76ers. – Nie ma wielu takich gości jak on. Kiedy byłem nowicjuszem w tej lidze i graliśmy razem w Houston, był osobą, do której chodziłem z każdą sprawą – dodaje prezes 76ers Daryl Morey.

Mutombo wielu członków swojej rodziny, nawet tych dalekich, sprowadził do USA, dając im szansę na lepsze życie. Wraz z żoną zaopiekował się czworgiem dzieci jej zmarłych braci (sami mają trójkę). Jego syn Ryan gra w college’u Georgia Tech. „Tata był moim bohaterem. Kochał innych z całego serca. To czyniło go tak przystępnym i prawdziwym” – napisał w mediach społecznościowych.

„Nigdy nie pogroził palcem nikomu, kto potrzebował pomocy. I właśnie z tego względu powinien zostać zapamiętany” – zaznacza dziennikarz Shaun Powell.