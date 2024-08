Polacy wygrali z Amerykanami, którzy mają w składzie tylko jednego zawodnika z przeszłością w NBA, ale są wicemistrzami świata, oraz Chińczykami. Ulegli za to Francuzom i Litwinom. Czekają ich jeszcze trzy spotkania. Dwie najlepsze drużyny z ośmiozespołowej stawki trafią do półfinału, a cztery kolejne czeka dogrywka w play-off, czyli ćwierćfinałach.

Trzy lata temu, gdy reguły gry były takie same, Polacy zwyciężyli w turnieju olimpijskim raz i awans przegrali przez to, że choć mieli tyle samo zwycięstw, co Japończycy oraz Chińczycy, to zdobyli najmniej punktów. Teraz dorobek z Tokio nasi koszykarze już poprawili.

Paryż 2024. Tabela w koszykówce trzy na trzy. Czy Polacy awansują do ćwierćfinału?

Igrzyska olimpijskie w Paryżu Koszykówka trzy na trzy - tabela 1. Łotwa 4/4 (21.0)

2. Serbia 3/4 (19.0)

3. Francja 2/4 (17.8)

4. Litwa 2/4 (18.8)

5. Holandia 2/4 (18.0)

6. Polska 2/4 (17.8)

7. Chiny 1/4 (15.5)

8. USA 0/4 (17.0)



Kolejno: miejsce, nazwa drużyny, zwycięstwa/mecze, średnia punktów

- Na razie tego bilansu nie oceniam — uspokaja Michał Sokołowski, który łączy dwie odmiany koszykówki, bo próbował awansować na igrzyska także z reprezentacją Milicicia. - Skupiamy się na kolejnych meczach, a nie tym, czy awansujemy ani z kim możemy zagrać - dodaje Adrian Bogucki, który rok temu zdobył brązowy medal igrzysk europejskich, ale na igrzyskach olimpijskich dopiero debiutuje.