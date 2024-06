Do czwartego zwycięstwa w rywalizacji z drużyną z Dallas poprowadził Jayson Tatum, który zdobył 31 punktów i dołożył do tego 11 asyst i 8 zbiórek.

Boston Celtics — Dallas Maverics. Piąty mecz wyłonił mistrza NBA

W tegorocznych finałach NBA koszykarze z Bostonu przegrali tylko trzy mecze, a na mistrzostwo czekali od 2008 roku, gdy pokonali w finałach Los Angeles Lakers. Obie drużyny do tej pory miały po 17 mistrzowskich tytułów.

MVP finałów został Jaylen Brown, który w piątym meczu zdobył 21 punktów, miał też 8 zbiórek i sześć asyst. W spotkaniach finałowych miał średnio 20,8 punktów, 5,4 zbiórek i pięć asyst. - Nie potrafię nawet wyrazić tego słowami. To był wysiłek całego zespołu — mówił Brown po otrzymaniu statuetki.

- Zrobiliśmy to razem. Mam nadzieję, że kiedy fani oglądają naszą grę, widzą radość, z jaką gramy, że uwielbiamy grać razem i razem to zrobiliśmy. Czuję, że to jest najważniejsze — mówił po meczu Jrue Holiday.