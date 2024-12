Tomasz Chamera: Za wizerunek PKOl odpowiada jego prezes

Rząd chce zorganizować igrzyska w 2040 bądź 2044 roku. Czy w obecnej sytuacji, to dobry pomysł?

Do występowania o prawa do igrzysk niezbędny jest PKOl. Relacje między Ministerstwem Sportu i Turystyki i PKOl muszą być do tego czasu naprawione. Bez tego trudno marzyć o złożeniu aplikacji i sukcesie w rywalizacji z innymi kandydaturami. Stan obecny jest nie do zaakceptowania. W przyszłych latach pewnie dużo jeszcze się zmieni w funkcjonowaniu organizacji sportowych. Minister Nitras ogłosił prace na strategią funkcjonowania polskiego sportu, której punktem finalnym będzie właśnie wystąpienie o organizację igrzysk za kilkanaście lat. Uważam, że takie wyzwania trzeba podejmować.

Nowelizacja ustawy o sporcie wprowadza zmiany dotyczące funkcjonowania związków sportowych, w tym obecności kobiet w zarządach. Jak to wygląda w Polskim Związku Żeglarskim?

W Polskim Związku Żeglarskim nie czekaliśmy na to aż ustawa wejdzie w życie. Już wcześniej zdawałem sobie sprawę z konieczności i potrzeby zmian. W wielu międzynarodowych organizacjach sportowych są to zasady, które istnieją od lat. Jest to jeden z głównych punktów strategicznego dokumentu MKOl pod nazwą Agenda 2020+5. W World Sailing, gdzie mam zaszczyt pełnić funkcję wiceprezydenta, wprowadziliśmy zasady równowagi płci w zarządzie, a podczas igrzysk olimpijskich w konkurencjach żeglarskich występuje tyle samo kobiet i mężczyzn. W PZŻ już wiosną zmieniliśmy statut, aby dostosować się do pożądanych zmian. Bądźmy odważni i podążajmy za światem.

Czy wzorem jeździectwa żeglarstwo nie planuje wprowadzić rywalizacji kobiet i mężczyzn w tych samych konkurencjach?

Są dwie konkurencje, w których startują dwuosobowe załogi mieszane (470 i Nacra 17). W jednej z nich będziemy mieć powrót naszej medalistki olimpijskiej z Tokio. Agnieszka Skrzypulec w klasie 470 wystartuje wraz z bardzo doświadczonym załogantem, olimpijczykiem w klasie 49er Szymonem Wierzbickim. Wspólnie podejmą kampanię olimpijską Los Angeles 2028.

Jeden z prezesów związków sportowych powiedział mi, że na konflikcie jaki istnieje między Radosławem Piesiewiczem i ministrem Nitrasem cierpi cały polski sport. Trudno mu rozmawiać ze sponsorami.

Jeżeli gdzieś są niejasności, pojawiają się kontrowersje, to wszyscy dookoła nie zastanawiają się kto jest winny, tylko zakładają, że w danym środowisku nie dzieje się najlepiej. Ta sytuacja nie ułatwia nam wszystkim działalności. PZŻ nigdy nie był uzależniony od PKOl. Współpraca z naszymi sponsorami odbywa się bez pośrednictwa komitetu. Jako związek podkreślamy nasze walory merytoryczne. Ze wszech miar staramy się być transparentni. Zamierzamy dalej tak postępować. Ale o sponsorów nigdy nie jest łatwo.