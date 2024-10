Czesław Lang: Stanowisko prezesa PZKol nie jest mi do niczego potrzebne

Czy to, że młodzi kolarze emigrują, bo nie widzą szansy na rozwój w kraju, jest złe, czy może jednak pomaga, bo taką drogą poszli też w lepszych czasach Niewiadoma, Kwiatkowski, Majka.

Szukają rozwiązań, bo mają ambicje, a nie mają możliwości. Jeśli mieliby dobre warunki do rozwoju w Polsce, to nie wyjechaliby. Jak wyjadą, to przeważnie są ustawieni w roli pomocników. Chyba, że mają taki talent jak Kwiatkowski czy Majka albo Tadej Pogacar. Nawet Kwiatkowski w pewnym momencie musiał schować swoją ambicję do kieszeni i pracować dla innych.

Trzeba coś zrobić, żeby Polski Związek Kolarski zajął się profesjonalnie szkoleniem młodych kolarzy. Wyszukiwać ich w małych ośrodkach poprzez kluby, okręgowe związki, badać ich, testować. To są najważniejsze zadania dla PZKol., których zajęty innymi problemami, związek nie realizuje. Czesław Lang

W zawodowym peletonie ten sezon zdominował Pogacar – wygrał Giro d’Italia, Tour de France, zdobył mistrzostwo świata. Czy uważa pan, że w przyszłym roku rywale dobiorą się mu do skóry?

Każdy ma swój początek i koniec. Kiedyś na pewno go pokonają. W Tour de France Jonas Vingegaard potrafił jechać blisko niego w górach. Wygrał z nim dwa razy Tour de France. Ale uwielbiam Pogacara, za to, że chce się ścigać przez cały sezon. Nie jest jak Lance Armstrong, który przygotowywał się tylko na Tour de France, a potem chowali go do lodówki. Tadej pojechał wiosenne klasyki, Giro, Tour, mistrzostwa świata, dalej się ściga i wygrywa. Daje wielki show. Eddy Merckx powiedział, że jest już większy od niego. Ktoś taki był potrzebny naszej dyscyplinie. To fenomen.

Na ostatnich mistrzostwach świata doszło do tragicznego wypadku na trasie wyścigu juniorek. Zginęła 18-letnia kolarka Muriel Furrer. Dużo jest ostatnio wypadków w kolarstwie, z czego to wynika?