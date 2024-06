Grand Prix teatrem jednego aktora. Bartosz Zmarzlik pobił rekord i wraca do domu

Rywali ogrywa przede wszystkim regularnością. W tym roku wygrał na razie tylko jedną rundę, ale za to w każdej meldował się w finale.

Martin Vaculik, ze względu na jazdę dla Stali to prawdopodobnie główny konkurent Zmarzlika do triumfu w Gorzowie, wygrał zawody w Pradze, ale poza tym aż trzy razy nie wchodził do półfinału. Polski mistrz zaś ostatni raz nie zakwalifikował się do niego w 2019 roku.

– Obecne pokolenie zawodników ma teraz swojego Ivana Maugera czy Tony’ego Rickardssona, do którego mogą się odnosić i próbować dorównać – powiedział Jason Crump, po tym jak w Malilli Zmarzlik pobił jego rekord wygranych rund Grand Prix.

Mauger oraz Rickardsson mają po sześć tytułów mistrza świata. Nikt nie ma wątpliwości, że w tym sezonie Zmarzlik sięgnie po swój piąty.

W Gorzowie na dobry wynik liczy Szymon Woźniak

Gdzie szukać dla niego konkurencji? Eksperci wskazują głównie na możliwość powrotu do Grand Prix Rosjan z polskim paszportem Artioma Łaguty i Emila Sajfutdinowa. Ten drugi w lidze zalicza jednak właśnie słabszy sezon i deklaruje, że nie liczy już na możliwość startów w cyklu. – Chyba trzeba zamknąć ten temat. Nie ma żadnych szans na powrót – przyznał niedawno w „Magazynie PGE Ekstraligi” na WP SportoweFakty.