Kłopoty z finansowaniem żużla. Państwowa licytacja o Zmarzlika

Kłopotów z finansowaniem żużla nie ma za to telewizja. Canal+ za prawo do pokazywania PGE Ekstraligi od 2026 roku przez trzy lata będzie płacił 71,5 mln zł rocznie. To rekord, choć już przy poprzednim, obowiązującym do 2025 roku, kontrakcie mówiło się o złotych czasach czarnego sportu.