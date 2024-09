Finalnie mecz zakończył się wynikiem 4:1 dla Iranu. Francuzi zaczęli poważniej grać dopiero przy stanie 3:0. Gorąco zrobiło się za to w komentarzach. „Nie wiemy, kto wygra, ale wiemy już, kto przegrał” – zauważył na Twitterze Marquinhos Xavier, trener reprezentacji Brazylii, wzywając FIFA do wyciągnięcia konsekwencji wobec Iranu i Francji.

Sergio González, futsalista Barcelony, nazwał mecz Iranu z Francją „czarnym dniem dla futsalu”. „A później chcemy być doceniani, choć sami nie szanujemy siebie i swojego sportu” – napisał na Twitterze, nawiązując do olimpijskich aspiracji futsalu. „Trenerzy i zawodnicy Iranu i Francji zhańbili mój sport. Jesteście światowym wstydem!” – grzmiał z kolei Miguel Rodrigo, hiszpański trener reprezentacji Tajlandii, z którą teraz zmierzy się Francja. „Cokolwiek stanie się 27 września (wtedy rozegrany zostanie mecz 1/8 finału – red.) i przyznając, że jesteśmy najsłabszą częścią tej historii, która wydarzyła się dzisiaj w Bucharze, mówię: »Francjo, czekamy na ciebie z otwartymi ramionami«” - napisał.

Mistrzostwa świata w futsalu. Protesty i oskarżenia o match-fixing

Tłumaczenia francuskiego selekcjonera Raphaëla Reynauda były z gatunku tych, jakie w Polsce znamy o „niskim pressingu”. - Postanowiliśmy na nich (Irańczyków) poczekać i oprzeć naszą taktykę na kontratakach. W pierwszej połowie było to trudne do zastosowania, potem w pewnym momencie zaczęli grać i byliśmy bliżej zrealizowania tego założenia. Nie udało się nam to jednak i żałujemy wyniku, nie rozumiemy, dlaczego Iran nie chciał nic grać. Jesteśmy rozczarowani, ale teraz musimy myśleć, co dalej i przygotować się na nadchodzący mecz 1/8 finału – mówił na konferencji prasowej.

- Zdajemy sobie sprawę, że nie było to najlepsze widowisko, ale to także jest element rywalizacji – wypalił z kolei kapitan Francuzów Kevin Ramírez. – Byliśmy trochę niewyraźni, także trochę zmęczeni, ale graliśmy przeciwko bardzo dobrej reprezentacji, będącej jednym z faworytów do tytułu – mówił, zachowując całkowitą powagę.

Po meczu złożenie oficjalnego protestu do FIFA zapowiedziały federacje Paragwaju i Libii. Być może dołączą do nich kolejne, ale szanse, że coś to zmieni, są żadne. Nie doszło bowiem do match-fixingu, tylko żadna z drużyn nie chciała wygrać.