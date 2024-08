Fogo Futsal Ekstraklasa. Constract Lubawa i Piast Gliwice z wielki zmianami

Constract wymienił pół kadry. Największy hit to pozyskanie Bruno Cintry z Benfiki Lizbona wskazujące, że Fogo Futsal Ekstraklasa staje się opcją nawet dla zawodników z czołowych zespołów w Europie. Do drużyny trenera Dawida Grubalskiego dołączyli też dwaj inni Portugalczycy, João Miguel i Gutta, z kolei z BSF-u ABJ Powiat Bochnia przeszedł Pedro Perreira, również czołowy asystent w polskiej lidze.



W Piaście zaczęło się od rewolucji, bo po kilku latach zrezygnowano z usług czołowego europejskiego trenera Orlando Duarte, zastępując go Brazylijczykiem Juninho. Tak, jak w zeszłym sezonie, gliwiczanie to niemal wyłącznie obcokrajowcy. W otwierającym sezon środowym meczu o Superpuchar bramki Piasta strzegł Michał Widuch, któremu w polu towarzyszyli mu sami Brazylijczycy i Portugalczycy. Mimo to, po rzutach karnych, lepszy okazał się mistrz Polski.



Rusza nowy sezon Fogo Futsal Ekstraklasy. "W tej chwili to jedna z najlepszych lig"

Do trójki Rekord – Constract – Piast dobić chce Texom Eurobus Przemyśl. Beniaminek poprzedniego sezonu również postawił na zagraniczny zaciąg, na czele z Leo Santaną, który ma w dorobku wygraną w futsalowej Lidze Mistrzów, i dwoma reprezentantami Ukrainy: Artemem Fareniukiem oraz Nazarem Szwedem. Międzynarodowym składem dyrygować będzie portugalski szkoleniowiec Adriano Ribeiro.

Trenerzy z zagranicy prowadzą już dziewięć z szesnastu drużyn Fogo Futsal Ekstraklasy. Natomiast bez wzmocnień z Ameryki Południowej i Półwyspu Iberyjskiego na parkiecie nie ma co myśleć choćby o utrzymaniu. Jedyne trzy drużyny, które w zeszłym sezonie nie korzystały z usług stranieri – Ruch, Jagiellonia Białystok i Sośnica Gliwice – spadły do I ligi.



Obcokrajowców w tym roku mają już wszyscy, choć w przypadku AZS-u UŚ Katowice to tylko dwóch Ukraińców. Ale już ekipa Red Devils Chojnice wróciła do ekstraklasy ze składem, w którym Polacy to tylko dodatek do miksu, złożonego z Ukraińców, Włochów, Brazylijczyka, Kolumbijczyka a nawet Łotysza. Gwiazda Ruda Śląska, która awans uzyskała po barażach, zagra z dwoma Kolumbijczykami, dwoma Argentyńczykami i Hiszpanem.